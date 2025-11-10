День качества 2025: история создания праздника, как отмечают в России и мире

Так выглядит логотип Дня качества в России Фото: Roskachestvo/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Каждый второй четверг ноября мир вспоминает о том, что лежит в основе прогресса и доверия — о качестве. Всемирный день качества объединяет компании, экспертов и потребителей вокруг идеи: качество — это не просто характеристика продукта, а философия жизни, бизнеса и развития общества.

Когда отмечают Всемирный день качества

Каждый второй четверг ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день качества (World Quality Day). Это не просто дата в календаре, а повод задуматься о том, насколько качество определяет наше благополучие — от экологии и здоровья до технологий и доверия между людьми.

В современном мире именно качество становится ключевым критерием успеха — как для компаний, так и для целых государств. От него зависит репутация брендов, устойчивость экономики, уровень жизни и психологический комфорт людей. Ведь речь идет не только о безопасности товаров или услуг, но и о степени удовлетворенности потребителей — о том, насколько продукт или сервис действительно соответствуют ожиданиям.

Как появился День качества

Всемирный день качества появился в 1989 году по инициативе Европейской организации качества, Американского общества по контролю качества и Союза японских ученых и инженеров. Уже в 1990 году ООН официально признала праздник, подчеркнув его роль в продвижении идей устойчивого развития и конкурентоспособности.

В России государственный знак качества начали выдавать во времена СССР в 1967 году Фото: Дмитрий Маслов/wikipedia.org/Общественное достояние

С 1995 года неделя, на которую выпадает этот день, получила статус Европейской недели качества. Цель — повысить осведомленность бизнеса и общества о том, что именно качество является залогом инноваций, доверия и экономического роста.

Как празднуют День качества во всем мире

В этот день компании по всему миру проводят семинары, деловые форумы, внутренние конкурсы, лекции и «уроки качества». Основная задача — поделиться успешными практиками, обсудить вызовы, рассказать, как качество помогает не просто выживать, а развиваться.

Каждый год Всемирный день качества посвящен отдельной теме. С 2008 года праздник приобрел форму глобального форума, и каждая его тема отражает дух времени.

Как менялась философия качества

Первые масштабные конференции прошли в 2008 году в Лондоне, где собрались эксперты со всего мира, чтобы говорить о «качестве как инновации». Уже через год к инициативе присоединились компании и организации разных стран, проводившие собственные мероприятия.

В 2010-м обсуждали, как качество помогает бизнесу выйти из кризиса, а в 2011 году девизом стало «В стремлении к совершенству» — напоминание о том, что развитие невозможно без постоянного самосовершенствования.

2012 год был посвящен теме «Качество как конкурентное преимущество» — особенно актуальной в условиях глобальных экономических вызовов. Через год, в 2013-м, звучала мысль о силе сотрудничества: только вместе можно добиться устойчивого результата.

В 2014 году участники форума говорили о создании «качественного мира», а в 2016-м — о важности оперативного управления и ответственности каждого за результат. В 2018-м внимание привлекли к доверительным отношениям между бизнесом и клиентами, а год спустя весь мир отмечал вековой путь профессии — «100 лет качества».

В 2020 году центральной идеей стало создание потребительской ценности, а в 2021-м — взгляд в будущее: «Качество позволит взять новые рубежи».

Как отмечают День качества в России

Россия отмечает Всемирный день качества с самого его основания — с 1989 года. Установить и праздновать День качества как самостоятельное мероприятие предложила автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) в 2016 году.

Знаком качества маркируется большое количество товаров Фото: Valenguk135/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В 1997 году в этот день впервые были вручены премии Правительства РФ в области качества, которые с тех пор ежегодно присуждаются лучшим предприятиям страны за внедрение современных методов управления и повышение эффективности.

С тех пор Неделя качества стала традиционным временем активностей по всей России. Роскачество проводит тематические уроки в школах, бизнес-форумы, конкурсы и встречи с экспертами. Главным событием последних лет стал Международный форум «Всемирный день качества» — дискуссионная площадка, где обсуждаются глобальные тренды, цифровизация, стандарты устойчивого развития и пути повышения доверия к российским товарам.

Неделя качества 2025 проходит с 10 по 16 ноября Фото: Юкатан/wikipedia.org/Общественное достояние

Неделя качества 2025 проходит с 10 по 16 ноября. Ее девиз — «Россия — страна со знаком качества». Символ мероприятия — российский Знак качества. Во всех школах страны состоятся Уроки качества. На этих занятиях детям расскажут о том, как выбирать качественные товары, научат основам цифровой грамотности, разъяснят права потребителей и покажут, как избегать распространенных мошеннических схем.

Качество как стиль жизни