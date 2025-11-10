Логотип РИА URA.RU
Литва обвинила Беларусь в «гибридной атаке»

10 ноября 2025 в 19:34
Закрыть границы на месяц Литва решила 29 октября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Литва не хочет открывать границу с Беларусью, а также считает, что страна создала «гибридную атаку». Об этом заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

«Гибридная атака против нас продолжается»,  — цитирует ТАСС министра. По его словам, со стороны Литвы ответ с закрытием границ — адекватное решение. Он подчеркнул, что такое ограничение продолжит действовать.

Правительство Литвы объявило о закрытии пропуска автотранспорта через границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября. Страна объяснила свое решение инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. После закрытия пунктов пропуска на территории Беларуси скопилось более 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Грузовики будут перемещены на спецстоянку. В МИД Беларуси выразили надежду на то, что работа пропускных пунктов на границе в скором времени нормализуется.

