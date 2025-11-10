В России хотят ужесточить наказание за диверсии
10 ноября 2025 в 19:50
Фото: © URA.RU
В России планируют усилить уголовной ответственность за совершение и участие в диверсиях против безопасности страны. Об инициативе проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российский парламент рассмотрит ее во втором чтении во вторник, 11 ноября.
