Пермский ученый раскрыл, как искусственный интеллект угрожает человеку

Искусственный интеллект не угрожает человеку, пока его не научат этому люди

30 марта 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Ученые оценили угрозы со стороны искусственного интеллекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Искусственный интеллект (ИИ) может угрожать человеку в том случае, если сами люди научат его быть врагом. Об этом URA.RU рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Даниил Курушин. «Искусственный интеллект не мыслит понятиями „враг“ или „угроза“, пока мы его им не научим. Например, можно задать программе установку бояться компьютерной мыши, и тогда ее окошко будет избегать курсора на экране монитора», — пояснил Курушин. По словам Курушина, искусственный интеллект пока не способен на человеческие чувства. Он добавил, что ИИ может только имитировать их, а уже сам человек выбирает для себя — считать ли эти эмоции настоящими или нет. Ранее ученые ПНИПУ обучили ИИ способности помогать промышленникам в управлении газовыми горелками, которые используются на заводах. Газовые горелки применяются на предприятиях при сварке и резке материалов, в работе котлов и печей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Искусственный интеллект (ИИ) может угрожать человеку в том случае, если сами люди научат его быть врагом. Об этом URA.RU рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Даниил Курушин. «Искусственный интеллект не мыслит понятиями „враг“ или „угроза“, пока мы его им не научим. Например, можно задать программе установку бояться компьютерной мыши, и тогда ее окошко будет избегать курсора на экране монитора», — пояснил Курушин. По словам Курушина, искусственный интеллект пока не способен на человеческие чувства. Он добавил, что ИИ может только имитировать их, а уже сам человек выбирает для себя — считать ли эти эмоции настоящими или нет. Ранее ученые ПНИПУ обучили ИИ способности помогать промышленникам в управлении газовыми горелками, которые используются на заводах. Газовые горелки применяются на предприятиях при сварке и резке материалов, в работе котлов и печей.