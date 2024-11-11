В Перми стартовал пельменный фестиваль

В девяти российских городах 11 ноября начался фестиваль «Пельменный гид». В нем принял участие пермский ресторан Acaffe. Об этом сказано на сайте мероприятия.
«Фестиваль мировых пельменей „Пельменный гид-2024“. Участники фестиваля: Acaffe, Пермь», — сказано в сообщении.
В рамках мероприятия пермский ресторан разработал специальный сет. В него входят пельмени из дикой щуки со снегом из сливочного хрена и щучьей икрой, мясные пельмени со сметаной, зеленью и горчично-уксусной макалкой, а также пельмени с уткой, креветками, маринованным желтком и консоме. В фестивале принимают участие заведения Москвы, Екатеринбурга Петропавловска-Камчатского, Челябинска, Тюмени, Златоуста, Камышлова и Верхней Пышмы. Ресторан, который гости оценят выше всех, получит «Золотую мясорубку». Фестиваль продлится до 1 декабря.
Фестиваль «Пельменный гид» проводят свердловские рестораны «Два деда» и «АУК» совместно с «Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области». Миссия фестиваля — рассказать, что пельмени имеют мультикультурное наследие и почитаемы во всем мире. В 2023 году в мероприятии приняли участие два пермских ресторана: Acaffe и «Белка».
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