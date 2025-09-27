27 сентября 2025

Концерт Сергея Лазарева в Перми перенесли из-за ажиотажа с билетами

Сергей Лазарев порадует выступлением пермских поклонников в конце года
Концерт популярного исполнителя Сергея Лазарева в Перми перенесли на новую площадку — Универсальный дворец спорта «Молот» — из-за наплыва желающих посетить событие. При этом само мероприятие состоится 2 декабря, а не 1 декабря, как планировалось ранее. Об этом сообщили организаторы шоу.

«Уважаемые зрители, обращаем ваше внимание, что концерт в Перми переносится с 1 на 2 декабря и будет проходить на концертной площадке УДС „Молот“. Купленные билеты действительны», — указано на официальной странице артиста в соцсети «ВКонтакте».

Поклонники Лазарева, уже купившие билеты на первое число в ДК Солдатова, получат места на новой площадке, соответствующие исходной ценовой категории и уровню обзора. Певец посетит Пермь с премьерой нового шоу «Шоумен» в рамках гастрольного тура. URA.RU уже рассказывало, что исполнитель в конце года дважды побывает в прикамской столице.

На этом фоне продажа билетов на концерт Ярослава Дронова (Shaman) демонстрирует более сдержанные цифры. На конец сентября пермяки раскупили преимущественно самые дорогие и самые дешевые места — это порядка 20% от общей вместительности площадки.

