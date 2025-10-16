Сотни кыргызских попугаев завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург через аэропорт Кольцово завезли 435 попугаев разных видов. Птицы прибыли прямым рейсом из города Ош Республики Кыргызстан, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Далее попугаев транспортировали автомобильным транспортом в Пермский край для прохождения карантинного периода перед дальнейшим содержанием и реализацией», — пояснили в ведомстве. Среди особей волнистые, кореллы, неразлучники, ожереловые попугаи.
Пернатые прошли проверку специалистов Россельхознадзора, нарушений никаких не обнаружили. Партию попугаев допустили к реализации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!