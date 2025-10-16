Сотни кыргызских попугаев завезли в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В партии было несколько видов птиц
В партии было несколько видов птиц Фото:

В Екатеринбург через аэропорт Кольцово завезли 435 попугаев разных видов. Птицы прибыли прямым рейсом из города Ош Республики Кыргызстан, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«Далее попугаев транспортировали автомобильным транспортом в Пермский край для прохождения карантинного периода перед дальнейшим содержанием и реализацией», — пояснили в ведомстве. Среди особей волнистые, кореллы, неразлучники, ожереловые попугаи.

Пернатые прошли проверку специалистов Россельхознадзора, нарушений никаких не обнаружили. Партию попугаев допустили к реализации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург через аэропорт Кольцово завезли 435 попугаев разных видов. Птицы прибыли прямым рейсом из города Ош Республики Кыргызстан, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «Далее попугаев транспортировали автомобильным транспортом в Пермский край для прохождения карантинного периода перед дальнейшим содержанием и реализацией», — пояснили в ведомстве. Среди особей волнистые, кореллы, неразлучники, ожереловые попугаи. Пернатые прошли проверку специалистов Россельхознадзора, нарушений никаких не обнаружили. Партию попугаев допустили к реализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...