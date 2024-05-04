Пермский ХК «Молот» подписал контракт с рекордсменом результативности ВХЛ

05 мая 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

«Молот» подписал контракты с Максимом Кицыным и Дмитрием Бойчуком Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с обладателем рекорда результативности ВХЛ, нападающим Максимом Кицыным. Об этом сообщили в пресс-службе ХК. Еще одним новичком команды стал нападающий Дмитрий Бойчук. «„Молот“ подписал контракт с лучшим бомбардиром и снайпером, обладателем рекорда результативности ВХЛ, нападающим Максимом Кицыным. На уровне КХЛ защищал новокузнецкий „Металлург“, нижегородский „Торпедо“ и владивостокский „Адмирал“», — сообщили в telegram-канале хоккейного клуба. В 2019 году Кицын в составе «Сарыарки» стал обладателем Кубка Петрова, а вместе с «Металлургом» завоевывал серебряные и бронзовые медали ВХЛ. Он является воспитанником новокузнецкой школы хоккея и неоднократно привлекался в расположение сборной России разных возрастов. В прошедшем сезоне хоккеист провел 15 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых набрал девять очков за результативность при показателе полезности «+2», а также 43 матча в составе «Югры», набрав 30 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+12». Еще одним новичком «Молота» стал нападающий Дмитрий Бойчук. Он начинал свою хоккейную карьеру в «Москве». Во Всероссийской хоккейной лиге защищал клубы «Нефтяник», «Барс», ТХК, «Дизель», «Рубин», «Сарыарка», «Тамбов» и АКМ. В прошедшем сезоне Бойчук провел 52 матча, в которых набрал 26 очков за результативность при показателе полезности «-5». Сообщалось, что из ХК «Молот» ушли старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов и вратарь Данил Кудашев. Тренер продолжит работу в нефтекамском «Торосе», а вратарь уходит в пензенский «Дизель». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с обладателем рекорда результативности ВХЛ, нападающим Максимом Кицыным. Об этом сообщили в пресс-службе ХК. Еще одним новичком команды стал нападающий Дмитрий Бойчук. «„Молот“ подписал контракт с лучшим бомбардиром и снайпером, обладателем рекорда результативности ВХЛ, нападающим Максимом Кицыным. На уровне КХЛ защищал новокузнецкий „Металлург“, нижегородский „Торпедо“ и владивостокский „Адмирал“», — сообщили в telegram-канале хоккейного клуба. В 2019 году Кицын в составе «Сарыарки» стал обладателем Кубка Петрова, а вместе с «Металлургом» завоевывал серебряные и бронзовые медали ВХЛ. Он является воспитанником новокузнецкой школы хоккея и неоднократно привлекался в расположение сборной России разных возрастов. В прошедшем сезоне хоккеист провел 15 матчей за новокузнецкий «Металлург», в которых набрал девять очков за результативность при показателе полезности «+2», а также 43 матча в составе «Югры», набрав 30 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+12». Еще одним новичком «Молота» стал нападающий Дмитрий Бойчук. Он начинал свою хоккейную карьеру в «Москве». Во Всероссийской хоккейной лиге защищал клубы «Нефтяник», «Барс», ТХК, «Дизель», «Рубин», «Сарыарка», «Тамбов» и АКМ. В прошедшем сезоне Бойчук провел 52 матча, в которых набрал 26 очков за результативность при показателе полезности «-5». Сообщалось, что из ХК «Молот» ушли старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов и вратарь Данил Кудашев. Тренер продолжит работу в нефтекамском «Торосе», а вратарь уходит в пензенский «Дизель».