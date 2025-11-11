КраСаву Савина переобъявили в розыск

МВД России разыскивает экс-футболиста за дискредитацию армии Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-футболиста Евгения Савина (также известно как КраСава) переобъявили в федеральный розыск по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

«Савин Евгений Леонидович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен», — указано в ведомственной базе МВД России. Сообщение предает РИА Новости.

Ранее Тверской суд Москвы уже привлекал блогера к ответственности за дискредитацию ВС РФ, назначив ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако после этого Савин продолжил публичные высказывания против российской армии, что привело к возбуждению уголовного дела.

