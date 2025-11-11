Камчатку накрыло мощным снегопадом
Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района отменены, указано в посте (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На Камчатку обрушился мощный циклон, который принес сильные снегопады. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Мощный циклон принес штормовой ветер и сильные снегопады. Жители на удаленке, самолеты отправлены на другие аэродромы, а на дорогах десятки поваленных деревьев», — указано в посте telegram-канала Shot.
Отмечается, что в некоторых районах провода обрываются под тяжестью снега и начинают искрить. Возможны перебои с электричеством и временные отключения.
Из-за погодных условий занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района отменены. Тем временем власти рекомендуют перевести сотрудников на удаленку. В нескольких районах края есть угроза лавины. Также сообщается, что в местном аэропорту задерживаются рейсы из Москвы, Владивостока, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Хабаровска и Магадана.
На Камчатке, которая еще не так давно пережила мощное землетрясение магнитудой 8,8 (самое сильное за последние десятилетия), теперь столкнулась с другим природным испытанием — мощным циклоном. Он принес штормовой ветер, сильные снегопады и создал угрозу перебоев с электричеством и лавин, а также привел к отмене занятий в школах и задержке авиарейсов.
