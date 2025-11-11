Камчатку накрыло мощным снегопадом

Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района отменены, указано в посте (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Камчатку обрушился мощный циклон, который принес сильные снегопады. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Мощный циклон принес штормовой ветер и сильные снегопады. Жители на удаленке, самолеты отправлены на другие аэродромы, а на дорогах десятки поваленных деревьев», — указано в посте telegram-канала Shot.

Отмечается, что в некоторых районах провода обрываются под тяжестью снега и начинают искрить. Возможны перебои с электричеством и временные отключения.

Продолжение после рекламы

Из-за погодных условий занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района отменены. Тем временем власти рекомендуют перевести сотрудников на удаленку. В нескольких районах края есть угроза лавины. Также сообщается, что в местном аэропорту задерживаются рейсы из Москвы, Владивостока, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Хабаровска и Магадана.