Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предоставление Украине кредита за счет замороженных российских активов продлит конфликт как минимум на два года. Свое заявление словацкий политик сделал в интервью.

«Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года», — заявил Фицо в беседе с The European Conservative.

Премьер-министр Словакии четко обозначил позицию своей страны относительно использования замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Братислава не будет участвовать в каких-либо программах по конфискации средств России для финансирования Украины.

После начала специальной военной операции страны G7 и ЕС заморозили около половины российских золотовалютных резервов. Большая часть средств находится в европейских финансовых институтах, преимущественно в бельгийской Euroclear.