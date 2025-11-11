В РФ собрались жестче наказывать родителей, плохо исполняющих свои обязанности

Правительство РФ поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неисполнение родителями обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Это следует из проекта заключения комиссии по законопроектной деятельности Белого дома. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Нине Останиной.

«Исполнение этой категории судебных актов часто осложняется отсутствием должников либо сокрытием детей», — приводит слова Останиной «Коммерсант». В качестве меры ужесточения ответственности предлагается повысить размер штрафа до десяти тысяч рублей. В случае повторного нарушения предусматривается возможность наложения штрафа в размере от 15 до 20 тысяч рублей или административного ареста сроком до пяти суток.

В пояснительной записке к поправкам упоминается статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ: в 2024 году зарегистрировано 36,7 тысячи судебных споров, связанных с воспитанием детей. В 2023 году таких дел было 35,6 тысячи, а в 2022 году — 32,2 тысячи. Правительство призвало Нину Останину доработать пояснительную записку и добавить в нее статистику, которая отражает рост числа правонарушителей, в том числе лиц, совершивших повторный проступок по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ.