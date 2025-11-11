Священник рассказал, в каких регионах России частные клиники отказались от абортов

Добровольный отказ от абортов в частных клиниках России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммерческие медицинские учреждения в 14 регионах России добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, об этом сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов. Общее число частных клиник, прекративших проведение абортов, достигло 752 учреждений.

«Частные клиники 14 субъектов РФ — по меньшей мере 752 учреждения — при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно», — заявил Федор Лукьянов в интервью с ТАСС.

Священник уточнил, что работа по ограничению абортов ведется во всех 89 регионах страны. Инициатива патриарха нашла поддержку как у региональных властей, так и у руководства православных епархий. В перечень регионов, где клиники отказались от абортов, вошли Вологодская, Курская и Курганская области, а также несколько республик. Среди них Адыгея, Бурятия, Ингушетия и другие субъекты Федерации.

Отец Федор также поддержал планы губернатора Смоленской области по переводу всех абортов в государственные медучреждения. Он призвал руководителей всех регионов присоединиться к общероссийскому движению за жизнь.