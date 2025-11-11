Сенат США поддержал законопроект о продлении финансирования правительства
11 ноября 2025 в 07:33
Законопроект о продлении финансирования деятельности правительства до 30 января получил поддержку в Сенате Конгресса США. Об этом сообщили в ведомстве.
