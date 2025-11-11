Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Иноагент Чичваркин не стал отказываться от недвижимости в России

11 ноября 2025 в 06:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Объявленный в международный розыск бизнесмен сохранил недвижимость в Москве

Объявленный в международный розыск бизнесмен сохранил недвижимость в Москве

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Предприниматель Евгений Чичваркин, объявленный в международный розыск по делу о фейках про ВС РФ, сохранил в собственности московскую квартиру. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

«Защитник отмечает, что у Чичваркина имеется место проживания в Москве, квартира, находящаяся в собственности. Материалами дела также установлено, что [фигурант дела] от следствия скрылся, имеются данные о его нахождении за пределами РФ в течение длительного времени», — говорится в судебных документах, сообщение передает ТАСС.

Адвокат бизнесмена оспаривает обвинения, утверждая, что его подзащитный не скрывался от следствия. По версии защиты, Чичваркин постоянно проживает за границей с давних пор и не знал о возбуждении уголовного дела.

Продолжение после рекламы

Заочный арест предпринимателя был санкционирован Дорогомиловским судом Москвы в сентябре 2025 года. Мосгорсуд в октябре признал эту меру пресечения законной, оставив решение без изменений.

Московский суд лишил Евгению Чирикову права пользования квартирой в столице из-за более чем десятилетнего непроживания и неуплаты коммунальных услуг. Решение было принято в рамках уголовного преследования экс-политической активистки по статьям о фейках про ВС РФ и оправдании терроризма.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал