Иноагент Чичваркин не стал отказываться от недвижимости в России

Предприниматель Евгений Чичваркин, объявленный в международный розыск по делу о фейках про ВС РФ, сохранил в собственности московскую квартиру. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

«Защитник отмечает, что у Чичваркина имеется место проживания в Москве, квартира, находящаяся в собственности. Материалами дела также установлено, что [фигурант дела] от следствия скрылся, имеются данные о его нахождении за пределами РФ в течение длительного времени», — говорится в судебных документах, сообщение передает ТАСС.

Адвокат бизнесмена оспаривает обвинения, утверждая, что его подзащитный не скрывался от следствия. По версии защиты, Чичваркин постоянно проживает за границей с давних пор и не знал о возбуждении уголовного дела.

Заочный арест предпринимателя был санкционирован Дорогомиловским судом Москвы в сентябре 2025 года. Мосгорсуд в октябре признал эту меру пресечения законной, оставив решение без изменений.