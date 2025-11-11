Иноагент Чичваркин не стал отказываться от недвижимости в России
Объявленный в международный розыск бизнесмен сохранил недвижимость в Москве
Предприниматель Евгений Чичваркин, объявленный в международный розыск по делу о фейках про ВС РФ, сохранил в собственности московскую квартиру. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.
«Защитник отмечает, что у Чичваркина имеется место проживания в Москве, квартира, находящаяся в собственности. Материалами дела также установлено, что [фигурант дела] от следствия скрылся, имеются данные о его нахождении за пределами РФ в течение длительного времени», — говорится в судебных документах, сообщение передает ТАСС.
Адвокат бизнесмена оспаривает обвинения, утверждая, что его подзащитный не скрывался от следствия. По версии защиты, Чичваркин постоянно проживает за границей с давних пор и не знал о возбуждении уголовного дела.
Заочный арест предпринимателя был санкционирован Дорогомиловским судом Москвы в сентябре 2025 года. Мосгорсуд в октябре признал эту меру пресечения законной, оставив решение без изменений.
Московский суд лишил Евгению Чирикову права пользования квартирой в столице из-за более чем десятилетнего непроживания и неуплаты коммунальных услуг. Решение было принято в рамках уголовного преследования экс-политической активистки по статьям о фейках про ВС РФ и оправдании терроризма.
