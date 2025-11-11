Западный телеканал раскрыл массовые потери ВСУ
О массовых потерях ВСУ рассказал командир, которого называли Вовой
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинские подразделения теряют огромное количество бойцов. Об этом рассказал украинский командир, которого называли Вовой.
«Я уже семь месяцев командир. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет», — заявил командир. Его слова приводит канадский телеканал CBC. Помимо этого было, командир высказал свое недовольство по поводу оборудования НАТО, которое используют ВСУ.
Значительные потери ВСУ, о которых сообщил украинский командир, коррелируют с ранее полученными сведениями от пленных военнослужащих. Они сообщали о проблемах с командованием, отсутствии эвакуации раненых и невозможности получить помощь. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал острую нехватку у ВСУ квалифицированного личного состава и значительные потери на направлениях Купянска, Красноармейска, Димитрова и Красного Лимана.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.