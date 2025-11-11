Слюсарь: ночью средствами ПВО уничтожили БПЛА в Батайске и Мясниковском районе
11 ноября 2025 в 07:53
В Ростовской области ночью средствами ПВО отразили атаку БПЛА в Батайске и Мясниковском районе. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
