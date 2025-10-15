В Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила магниты и едва не умерла

В Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила 10 магнитных шариков, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов. Цепочка в пять сантиметров едва не погубила малышку, благо ее вовремя госпитализировали, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Малышка почувствовала недомогание, и семья пришла на консультацию к участковому педиатру. Для исключения пневмонии был выполнен рентген органов грудной клетки. Благодаря этому на снимке в проекции желудка диагносты обнаружили цепочку магнитных шариков, которые травмировали стенки органов пищеварительной системы. В связи с угрозой жизни девочку оперативно госпитализировали в ДГКБ №9, где ей оказали всю необходимую помощь», — сказала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
После обследования маленькой пациентки ее прооперировали. По словам детского хирурга ДГКБ №9 Андрея Чукреева, связавшуюся цепочку магнитов достали, минимизируя риск осложнений. После операции девочка 10 дней проходила лечение, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!