15 октября 2025

В Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила магниты и едва не умерла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка экстренно госпитализировали
Ребенка экстренно госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила 10 магнитных шариков, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов. Цепочка в пять сантиметров едва не погубила малышку, благо ее вовремя госпитализировали, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Малышка почувствовала недомогание, и семья пришла на консультацию к участковому педиатру. Для исключения пневмонии был выполнен рентген органов грудной клетки. Благодаря этому на снимке в проекции желудка диагносты обнаружили цепочку магнитных шариков, которые травмировали стенки органов пищеварительной системы. В связи с угрозой жизни девочку оперативно госпитализировали в ДГКБ №9, где ей оказали всю необходимую помощь», — сказала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

После обследования маленькой пациентки ее прооперировали. По словам детского хирурга ДГКБ №9 Андрея Чукреева, связавшуюся цепочку магнитов достали, минимизируя риск осложнений. После операции девочка 10 дней проходила лечение, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пятилетняя девочка проглотила 10 магнитных шариков, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов. Цепочка в пять сантиметров едва не погубила малышку, благо ее вовремя госпитализировали, рассказали в департаменте информполитики региона. «Малышка почувствовала недомогание, и семья пришла на консультацию к участковому педиатру. Для исключения пневмонии был выполнен рентген органов грудной клетки. Благодаря этому на снимке в проекции желудка диагносты обнаружили цепочку магнитных шариков, которые травмировали стенки органов пищеварительной системы. В связи с угрозой жизни девочку оперативно госпитализировали в ДГКБ №9, где ей оказали всю необходимую помощь», — сказала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. После обследования маленькой пациентки ее прооперировали. По словам детского хирурга ДГКБ №9 Андрея Чукреева, связавшуюся цепочку магнитов достали, минимизируя риск осложнений. После операции девочка 10 дней проходила лечение, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...