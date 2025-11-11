В Общественной палате предложили вернуть россиянам 13-ую зарплату

Общественная палата предлагает меру поддержки бюджетников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России предложили вернуть традицию выплаты 13-й зарплаты для бюджетников. С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью, подчеркнув важность этой меры поддержки для врачей и учителей.

«Предлагаю бюджетным организациям вернуть старую, добрую советскую традицию выплачивать 13-ю зарплату. Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей», — заявил Владислав Гриб в разговоре с ТАСС. Он добавил, что данную инициативу необходимо законодательно закрепить на региональном уровне.

По мнению общественника, выплата станет своевременной поддержкой в преддверии новогодних праздников. Она поможет работникам бюджетной сферы спланировать крупные покупки и покрыть возросшие расходы, особенно семьям с детьми.

Продолжение после рекламы

Гриб выразил надежду на поддержку предложения правительством РФ. Он отметил, что восстановление советской традиции будет способствовать улучшению материального положения ключевых категорий государственных служащих.