Минобороны РФ: за ночь сбили 37 украинских беспилотников
11 ноября 2025 в 09:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал