Трамп огорчился, что в Белом доме нельзя принять Си Цзиньпина

Трамп не может принять Китайского лидера в Белом доме Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

В интервью президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал мнение о том, что текущая планировка Белого дома не подходит для проведения государственных мероприятий. В том числе для приема председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — сказал Дональд Трамп в интервью с Fox News. Переводит слова РИА Новости.

В прошлом Дональд Трамп высказывал планы по возведению бального зала, рассчитанного на 650 человек, на территории официальной резиденции президентов Соединенных Штатов Америки. Предполагается, что зал будет построен на месте Восточного крыла.

Продолжение после рекламы

Известно, что Восточное крыло было возведено в 1902 году и за время своего существования неоднократно подвергалось реновации. Обычно эту часть здания использовали первые леди США и их сотрудники, в то время как офисы президентов и их команд находились в Западном крыле.