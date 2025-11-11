В российском регионе повреждены гражданские объекты из-за удара БПЛА: карта атак дронов 11 ноября

В Белгородской области мирный житель скончался в реанимации после атаки БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов в ночь на 11 ноября. В том числе произошло нападение на Саратовскую область, после него остались повреждения инфраструктуры. А из-за атаки ВСУ в Белгородской области погибли и пострадали люди. В ряде регионов были введены режимы беспилотной опасности и закрыты аэропорты. Карта ударов дронов на 11 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения

Саратовская область

После атаки украинских беспилотников на Саратовскую область есть повреждения. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

До этого губернатор заявлял о сообщении Минобороны РФ об угрозе атаки БПЛА. После этого все службы были приведены в полную готовность.

Пензенская область

В Пензенской области вводился режим «Беспилотная опасность». По словам губернатора Олега Мельниченко, были введены ограничения работы мобильного интернета.

Липецкая область

«Красный уровень угрозы атаки БПЛА» вводился в городе Елец, Елецком муниципальном районе, Долгоруковском муниципальном районе, Становлянского и Измалковского муниципального округа. Об этом написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в telegram-канале.

В 22:35 по московскому времени режим был отменен, но сохранялся «желтый уровень Воздушной опасности» в регионе. Спустя 2 часа и он был отменен.

Белгородская область

К ночи Белгородская область подверглась атаке БПЛА. После происшествия в реанимации скончался мужчина.

«В Шебекинской ЦРБ в отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжёлые ранения в результате атаки дрона в селе Белянка», — отметил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Помимо этого, он сообщал о раненом мирном жителе и бойце подразделения «Орлан». Они оба получили травмы после удара дрона. Позже стало известно о еще одном пострадавшем мирном жителе после удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю.

ДНР

Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали от украинского нападения. По словам главы администрации города Ивана Приходько, происшествие случилось на дороге между жилым массивом «Комсомолец» и поселком шахты «19/20».

Брянская область

В небе над Брянской областью были сбиты пять беспилотников ВСУ. Это следует из сообщения главы региона Александра Богомаза.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены пять вражеских БпЛА самолетного типа», — рассказал губернатор. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

БПЛА над тремя субъектами 10 ноября

Днем 10 ноября к концу дня было уничтожено семь украинских БПЛА над территорией трех российских регионов. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации, в период с 12:00 по 20:00 по мск, наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью — пять дронов. Тем временем над Курской областью и над Республикой Крым было сбито по одному беспилотнику.

Закрытые аэропорты

В ночь на 11 ноября вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах региона, которые позже были сняты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. В частности, ограничения вводились в авиагаванях:

