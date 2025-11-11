Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Бойцы ВС РФ установили на грузовик «Урал» морской бомбомет

11 ноября 2025 в 08:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Морской бомбомет установили на грузовик «Урал» в зоне СВО

Морской бомбомет установили на грузовик «Урал» в зоне СВО

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные установили морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» на грузовой автомобиль «Урал» для применения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев.

«Российский грузовик „Урал“ 4320-19 с бомбометом РБУ-6000 „Смерч-2“ где-то в зоне проведения СВО», — написал Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале. Он отметил, что данная импровизированная система вооружения демонстрирует адаптацию морских технологий к сухопутным операциям.

Модифицированная реактивная система позволяет вести огнь боеприпасами массой более 110 килограммов на расстояние до 5230 метров. Скорость полета снарядов достигает 300 метров в секунду, что обеспечивает высокую эффективность против укрепленных позиций.

Продолжение после рекламы

Аналогичные системы уже ранее применялись под Часовым Яром, где продемонстрировали свою эффективность. Установка на колесное шасси обеспечивает мобильность и возможность быстрой смены позиций после залпа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал