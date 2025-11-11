Раскрыта главная ошибка Усольцевых: что известно о загадочном исчезновении семьи в лесах Красноярского края

Спасатели используют все средства для поиска семьи, заявил волонтер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Семья Усольцевых — муж Сергей, жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в тайге Красноярского края более 40 дней назад, и с тех пор появилось очень много версий их исчезновения — от несчастного случая до побега в Таиланд. При таком обилии предположений следствие не выходило за пределы указанного региона. Действительно ли Усольцевы могли сбежать за рубеж, о главной ошибке пропавших и том, правильно ли ведутся поиски — в материале URA.RU.

Главная ошибка семьи Усольцевых

Основной ошибкой Сергея Усольцева было то, что об их маршруте не знали другие люди. Такого мнения придерживается пензенский спасатель Геннадий Кабанов.

Помимо этого спасатель предположил, что Усольцевы могли изменить маршрут. Он сравнил попытки предугадать их маршрут с «гаданием на кофейной гуще».

«О чем это говорит? О том, что Сергей Усольцев нарушил главное правило любого туриста: о маршруте похода обязаны знать другие люди, менять его категорически нельзя!» — заявил Кабанов. Его слова приводит Lenta.ru.

Кабанов рассказал, что спасатели провели колоссальную работу по поиску пропавшей семьи. По его словам, было пройдено около тысячи километров таежных тропинок и дорожек, однако так и не было найдено никаких следов.

Семья могла переехать в Таиланд

Пользователи соцсетей обнаружили интервью главы семьи 2015 года. Тогда он говорил о мысли переехать в солнечную страну. Журналисты задали вопрос об этих намерениях его бывшему коллеге Александру Дымову.

Сергей Усольцев в интервью высказывал желание переехать в Таиланд Фото: Алена Полозова © URA.RU

«С его-то жизненным оптимизмом, надо либо очень сильно утомиться здесь — до безысходности, во что не верю, либо загореться новым куражом — там. Но зачем тогда эта фатальная драматургия? У меня не клеится с его образом», — рассказал Дымов. Его слова также приводит aif.ru.

Версию о побеге в Таиланд прокомментировала и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор нескольких русскоязычных пабликов в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева. Она предположила, что семья могла затеряться в стране в том случае, если они имеют фальшивые документы.

«Наверное, это возможно, уехать в Таиланд и затеряться, если у них левые документы есть. Но нужно выяснить, бывали ли они раньше в Таиланде и в каком году», — рассказала Шерстобоева также в разговоре с aif.ru. По ее словам, в Таиланде идентифицируют людей по пальцам при прохождении таможенного контроля.

В СК оценили версию побега семьи в Таиланд

В СК не рассматривают версию о побеге семьи в Таиланд. Об этом рассказала пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Расследование дела об исчезновении Усольцевых за пределы Красноярского края не выходило», — заявила Арбузова. Ее слова следуют из материала aif.ru.

Может ли полиция узнать, уехали ли Усольцевы за рубеж

Полиция узнала бы о расходах семьи Усольцевых при поездке за рубеж Фото: Илья Московец © URA.RU

Если бы семья Усольцевых решила покинуть Россию и перебраться за границу, то все эти расходы были бы известны сотрудникам правоохранительных органов. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник МВД в отставке Олег Иванников.

«Когда нужно оперативно решить ту или иную задачу, сотрудники правоохранительных органов могут незамедлительно получить информацию как об операциях и их географии из банка, так пеленгацию телефона от мобильных операторов», — рассказал Иванников. Его слова приводит aif.ru. Подполковник отметил, что если такая проверка проводится, то эта информация доступна и сотрудникам полиции.

Чем Усольцевы могли питаться в тайге

Пропавшая семья вряд ли могла охотиться, однако могла бы питаться растительной пищей. Об этом рассказал проживший 20 лет в Алтайском крае отшельник Оджан Наумкин в беседе с aif.ru.

По его словам, взрослые в условиях семьи могли бы откапывать траву из-под снега и заваривать. Также они могли бы питаться березовыми и сосновыми почками. Однако ребенок делает их положение гораздо сложнее.

Спасатель оценил, правильно ли велись поиски

Для поисков людей в лесу сразу используется полный арсенал специального оборудования, отметил пензенский спасатель Кабанов. В том числе используются цифровые радиостанции, где невозможно использовать другую технику.

«Для поиска пропавших в лесу людей всегда используется целый арсенал специального оборудования. Если мы говорим о средствах связи, то это обязательно цифровые радиостанции, которые применяются там, где нет возможности использовать другую технику», — рассказал Кабанов.

Он также отметил, что в случаях хорошей видимости используются вертолеты. Если же погода портится, то в ход идут БПЛА. Спасатель уверен, что все вышеперечисленное применялось и применяется до сих пор.

Что случилось с семьей Усольцевых

В конце сентября 2025 года в Красноярском крае случилось загадочное происшествие, которое до сих пор не раскрыто: пропала семья Усольцевых. В число исчезнувших вошли психолог Ирина Усольцева (48 лет), ее супруг Сергей (64 года) и их пятилетняя дочь Арина.