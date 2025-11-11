Логотип РИА URA.RU
Общество

Токаев: США и евразийские страны признают роль Путина в решении мировых проблем

11 ноября 2025 в 09:32
Роль Путина признают в США и Китае, заявил Токаев

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки, Китай, а также европейские и азиатские страны признают вклад президента РФ Владимира Путина в решении мировых проблем. Об этом рассказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

«США, Китай, страны Европы и Азии признают исключительную роль России и Путина в решении мировых проблем», — заявил Токаев. Его слова приводит ТАСС.

