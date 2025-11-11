Токаев: США и евразийские страны признают роль Путина в решении мировых проблем
11 ноября 2025 в 09:32
Роль Путина признают в США и Китае, заявил Токаев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Соединенные Штаты Америки, Китай, а также европейские и азиатские страны признают вклад президента РФ Владимира Путина в решении мировых проблем. Об этом рассказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
«США, Китай, страны Европы и Азии признают исключительную роль России и Путина в решении мировых проблем», — заявил Токаев. Его слова приводит ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал