Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Азия

Токаев намерен подписать с Путиным декларацию о стратегическом партнерстве

11 ноября 2025 в 09:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Токаев анонсировал подписание декларации с Россией

Токаев анонсировал подписание декларации с Россией

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Казахстан поднимут двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, анонсируя подписание соответствующей декларации в ходе своего предстоящего визита в Москву.

«Токаев заявил, что в ходе его визита в РФ будет подписана декларация о переходе Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление казахстанского лидера. Президент подчеркнул историческое значение данного документа для развития двусторонних отношений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал