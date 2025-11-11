Шапша: ночью средствами ПВО сбит один беспилотник в Калужской области
11 ноября 2025 в 09:42
Фото: © URA.RU
В Калужской области ночью силами ПВО уничтожен один украинский БПЛА над территорией Жуковского муниципального округа. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
