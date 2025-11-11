Гусев: ночью один БПЛА атаковал Вороженскую область
11 ноября 2025 в 09:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Воронежской области средствами ПВО в одном из районов был замечен и обезврежен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
