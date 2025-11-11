Российские авиакомпании штрафуют за овербукинг: что это такое и чем грозит обычным пассажирам

Овербукинг может быть выгоден как авиакомпаниям, так и пассажирам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ряд авиакомпаний в России применяют в своей деятельности овербукинг — практику, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете. Из-за этого некоторые пассажиры могут не попасть на самолет. Некоторые из них судятся с авиакомпаниями, за прошедшее время таких судебных дел больше всего — у компании S7, подсчитали журналисты. Подробнее о том, что такое овербукинг, какие авиакомпании чаще его применяют и чем это явление грозит пассажирам — в материале URA.RU.

Ситуация с овербукингом в российских авиакомпаниях

S7

Исследование судебных актов и информации транспортной прокуратуры выявило, что новосибирская авиакомпания S7 Airlines опережает других крупных перевозчиков по частоте случаев овербукинга. Это отмечает новосибирское издание NGS.ru.

Из ста последних судебных процессов четыре касались овербукинга на рейсах S7. Дела рассматривали в Якутске, Санкт-Петербурге и Перми. Все процессы выиграли пассажиры, а средняя сумма компенсации составила 10 тысяч рублей. При этом на доказывание своей правоты они тратят около года.

Продолжение после рекламы

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в течение 2025 года 11 раз сообщала о наказании S7 за недопуск пассажиров на борт из-за нехватки мест. В каждом случае перевозчика штрафовали на 30 тысяч рублей. В общей сложности, только по официальным сообщениям, овербукингу подверглись 94 пассажира.

«Победа»

У авиакомпании «Победа» (дочерняя структура «Аэрофлота»), по данным новосибирского издания, из ста последних судебных решений три касаются овербукинга. Недовольные пассажиры «Победы» выиграли суды, а сумма компенсации составила от 10 до 50 тысяч рублей. Среди сообщений надзорных органов удалось найти два релиза о нарушениях за 2025 год.

«Аэрофлот»

У «Аэрофлота» из ста последних судебных решений одно связано с овербукингом, отметили в NGS.ru. Два пассажира с учетом судебных расходов, компенсации морального вреда и штрафа отсудили почти 300 тысяч рублей.

Судов с пассажирами из-за овербукинга не нашлось только у «Уральских авиалиний». При этом, по данным Уральской транспортной прокуратуры, нарушения были. В сентябре ведомство начало проверку из-за недопуска нескольких пассажиров на борт, а в октябре компанию оштрафовали за овербукинг на 42 тысячи рублей.

Попытки законодательного регулирования

В России несколько раз пытались принять меры по регулированию овербукинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Госдумы несколько раз пытались внести изменения в законодательство, чтобы запретить или регулировать овербукинг. В начале июня депутаты ЛДПР предложили запретить продавать больше мест, чем может вместить самолет. Однако 28 октября проект рассматривали в первом чтении и решили отклонить. В официальном отзыве правительства РФ также рекомендовали отклонить предложение.

Транспортный комитет Госдумы указал на отсутствие в проекте механизма по контролю за продажей нужного количества билетов. Кроме того, авторы поправок не предусмотрели ответственность за несоблюдение требований.

Законопроекты по запрету или регулированию овербукинга отклоняли уже несколько раз — в 2018, 2019 и 2021 годах. Авиаэксперт Валерий Чусов в беседе с новосибирским изданием отмечает, что попытки регулировать овербукинг предпринимаются с 2015 года, но ни одна из мер не дошла до практики.

Мнения экспертов и возможные решения

Овербукинг — это не просто продажа одного и того же кресла несколько раз, а возможность в конкретный период времени переместиться в пространстве, считает авиаэксперт Чусов. Он отмечает, что овербукинг может быть выгоден не только авиакомпаниям, но и пассажирам, если ввести определенные правила.

Продолжение после рекламы

В качестве примера он приводит регламент, который ввели в Евросоюзе еще в 2004 году: согласно ему компенсация для пассажиров от перевозчика составляет от 250 до 600 евро. Подобная мера позволяет авиакомпаниям быстро найти добровольцев, готовых подождать следующего рейса и получить выплату.

Авиаэксперт предлагает два принципа для регулирования овербукинга:

обязательный поиск добровольцев;

заранее определенная сумма компенсации, которая должна быть ощутимой, чтобы добровольцы нашлись.

По мнению Чусова, проблема овербукинга в России состоит в том, что его никак не регулируют. При этом в статье 103 Воздушного кодекса РФ сказано, что перевозчик обязан перевезти пассажира рейсом, указанным в билете. Однако у некоторых авиакомпаний есть несколько классов обслуживания, и, даже если один из них продан с запасом, в другом могут оставаться свободные места.

Что такое овербукинг

Овербукинг может привести к тому, что пассажиры не смогут сесть на самолет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Овербукинг (от англ. overbooking — «сверхбронирование») — ситуация, когда перевозчик продает больше билетов, чем имеется мест. Например, если самолет рассчитан на 100 мест, а авиакомпания продает 110 билетов. Такая практика распространена в авиационной отрасли и направлена на компенсацию убытков от неявки пассажиров на рейс.

Каждый не пришедший на рейс пассажир приносит компании убытки, поскольку требует возврата денег за несостоявшийся перелет. Чтобы минимизировать такие потери, перевозчики используют овербукинг. Авиакомпании собирают статистику по перелетам и прогнозируют, на каких направлениях и в каком количестве может быть продано больше билетов, чем есть мест в самолете.

Овербукинг может случиться с любым пассажиром, независимо от направления полета, стоимости билета и выбранной авиакомпании. Иногда такая ситуация возникает из-за того, что в последний момент по различным причинам самолет меняют на другой, с меньшей вместимостью.

Кто может попасть под овербукинг

Существует ряд критериев, по которым перевозчик может отказать в посадке на рейс:

пассажиры, которые приобрели билеты последними;

те, кто последними прошли регистрацию;

владельцы самых дешевых билетов;

те, кто последними пришли на посадку, даже если зарегистрировались онлайн.

Что делать пассажиру

У пассажиров есть несколько вариантов действий, если они не попали на самолет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Действия в случае овербукинга зависят от авиакомпании и законодательства страны. В российских законах нет прямого понятия «овербукинг», но при требовании компенсаций можно ссылаться на нормы о правах пассажиров при задержке или отмене рейса.

Согласно Воздушному кодексу, за задержку доставки пассажира авиакомпания выплачивает штраф в размере 25 % МРОТ за каждый час просрочки, но не больше половины стоимости проезда. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в суд.

Продолжение после рекламы

Есть и другие варианты действий:

Отказ от билета и возврат денег. Даже если тариф был невозвратным, перевозчик обязан вернуть деньги. Это предусмотрено статьей 108 Воздушного кодекса и пунктом 226 Федеральных правил воздушной перевозки.

Посадка на следующий ближайший рейс. Можно потребовать посадки на следующий рейс авиакомпании, который направляется в пункт вашего назначения. Во время ожидания рейса вам должны предоставить питание и напитки (в зависимости от времени ожидания).

Возмещение убытков. Напишите претензию и потребуйте возместить убытки, которые возникли из-за того, что вас не пустили на рейс. Сюда можно включить стоимость забронированного жилья, оплаченных экскурсий, других купленных билетов в рамках поездки. Для получения возмещения приложите документы, подтверждающие ваши затраты.

Компенсация морального вреда. Помимо конкретных убытков, можно попросить компенсировать моральный вред, который вы понесли из-за причиненных неудобств. Размер компенсации морального вреда подтверждать не нужно.

Претензию можно предъявить перевозчику в аэропорту вылета или прилета либо направить по почте. Если подавать ее лично, то нужно составить документ в двух экземплярах, на втором из них перевозчик должен поставить отметку о получении. Если человека не пустили на внутренний рейс, ему следует подавать претензию в течение шести месяцев с даты пропущенного не по вашей вине рейса (статьи № 124 и 126 Воздушного кодекса).

Обязанности авиакомпании

В случае, если россиянина не пустили на рейс, авиакомпания обязана:

организовать хранение багажа;

предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком до семи лет;

обеспечить прохладительными напитками при ожидании рейса более двух часов;

предоставить горячее питание, если ожидание составит больше четырех часов (при дальнейшей задержке питание предоставляют каждые шесть часов днем и восемь — ночью);

разместить в гостинице, если ожидание рейса займет больше восьми часов днем и шести часов — ночью. Авиакомпания также обеспечивает доставку пассажиров от аэропорта до гостиницы и обратно.

Перспективы отмены овербукинга в России

Отмена овербукинга в России маловероятна. Это связано с экономическими аспектами работы авиакомпаний. Большинство самолетов российских перевозчиков — импортные, и их обслуживание требует значительных финансовых затрат. Овербукинг позволяет создать «подушку безопасности» на случай, если пассажиры не придут на рейс.