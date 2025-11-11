Пенсионерка пытается отобрать квартиру у участника СВО

Пенсионерка требует вернуть квартиру, проданную участнику СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Участник специальной военной операции из Смоленской области подал заявление в Следственный комитет о мошенничестве после попытки пенсионерки через суд отобрать у него купленную квартиру. Об рассказал блогер Александр Картавых, проложив скриншоты заявления пострадавшего участника СВО, направленного в органы предварительного следствия 6 ноября 2025 года.

Участник СВО Дмитрий купил квартиру у пенсионерки. «Но потом продавшую квартиру пенсионерку внезапно осеняет мысль о том, что её обманули мошенники. ... И она подает в суд на Дмитрия, требуя вернуть ей жилплощать. А деньги, естественно, украли злобные хохлы до последнего рубля», —рассказал Александр Картавых в своем telegram-канале.

Сделка по покупке квартиры была совершена полтора года назад, когда родственник военнослужащего приобрел недвижимость у пенсионерки 1946 года рождения. После проведения сделки и передачи денег жилье было отремонтировано за счет средств, полученных участником СВО за выполнение боевых задач.

Через полгода после оформления сделки пенсионерка подала иск о возврате квартиры, утверждая, что стала жертвой мошенников. В настоящее время гражданское дело приостановлено в связи с участием ответчика в боевых действиях. Представитель военнослужащего предоставил в Следственный комитет документы, подтверждающие правомерность сделки. Также было подано заявление о мошенничестве с целью защиты прав участника СВО на приобретенное жилье.