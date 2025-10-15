15 октября 2025

Суд отправил в колонию учредителя пермского завода «Телта»

В суде огласили приговор учредителю пермского завода Игорь Морозову
В суде огласили приговор учредителю пермского завода Игорь Морозову

В Москве вынесен приговор учредителю пермского завода «Телта» Игорю Морозову. Он отправится в колонию.

«Морозов приговорен к семи годам лишения свободы», — сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса. Во время прений сторон прокуратура просила восемь лет колонии общего режима для Морозова. Оперативно связаться с пресс-службой судов общей юрисдикции Москвы агентству не удалось.

Морозов, его заместитель Игорь Высоков и главный бухгалтер «Телты» обвинялись в присвоении 33,8 млн рублей. Все они не признавали свою вину.

