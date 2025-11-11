Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Челябинске около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда

11 ноября 2025 в 11:36
Вагоны перевернулись вдоль улицы Мраморной (архивное фото)

В Челябинске вдоль улицы Мраморной около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, но пояснили, что происшествие случилось на участке, не имеющем отношения к ведомству. 

«Сход подвижного состава на улице Мраморная в Челябинске не имеет отношения к инфраструктуре ОАО „РЖД“. На движение поездов по ЮУЖД происшествие не повлияло», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

В региональном ГУ МЧС России рассказали, что на ликвидацию последствий происшествия их сотрудники не привлекались. «В МЧС вызов по данному факту не поступал», — пояснили URA.RU в МЧС.

Очевидцы предполагают, что сошедшие вагоны относятся к одному из предприятий Челябинска. «Все произошло рядом с промышленной зоной, где находятся несколько заводов», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале. 

