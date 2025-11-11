В Челябинске около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда

Вагоны перевернулись вдоль улицы Мраморной (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске вдоль улицы Мраморной около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, но пояснили, что происшествие случилось на участке, не имеющем отношения к ведомству.

«Сход подвижного состава на улице Мраморная в Челябинске не имеет отношения к инфраструктуре ОАО „РЖД“. На движение поездов по ЮУЖД происшествие не повлияло», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В региональном ГУ МЧС России рассказали, что на ликвидацию последствий происшествия их сотрудники не привлекались. «В МЧС вызов по данному факту не поступал», — пояснили URA.RU в МЧС.

