В Челябинске около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда
Вагоны перевернулись вдоль улицы Мраморной (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске вдоль улицы Мраморной около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, но пояснили, что происшествие случилось на участке, не имеющем отношения к ведомству.
«Сход подвижного состава на улице Мраморная в Челябинске не имеет отношения к инфраструктуре ОАО „РЖД“. На движение поездов по ЮУЖД происшествие не повлияло», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В региональном ГУ МЧС России рассказали, что на ликвидацию последствий происшествия их сотрудники не привлекались. «В МЧС вызов по данному факту не поступал», — пояснили URA.RU в МЧС.
Очевидцы предполагают, что сошедшие вагоны относятся к одному из предприятий Челябинска. «Все произошло рядом с промышленной зоной, где находятся несколько заводов», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» в telegram-канале.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!