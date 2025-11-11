Главу челябинского банка «Снежинский» Богданчикова оставили в СИЗО

Федор Богданчиков останется в СИЗО до января Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Суд Центрального района Челябинска продлил содержание под стражей председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU.

«Продлить срок задержания под стражей в отношении Богданчика Федора Анатольевича на два месяца, всего до пяти месяцев 29 суток. Срок задержания под стражей — до 18 января 2026 года», — огласила решение судья Полина Евсеева.

На Богданчикова сотрудники ФСБ вышли в 2024 году рамках расследования дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по программе поддержки многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. При этом, он мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд рублей государственных средств. В июле 2025 года Богданчиков был арестован.

Продолжение после рекламы

В ноябре 2025 года к обвинению добавился эпизод по злоупотреблению полномочиями. По данным следствия, Богданчиков и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО Банк «Снежинский» Алексей Копейкин систематически давали своим подчиненным указания о выдаче кредитов заемщикам, предоставившим поддельные документы. На основании предоставленных УФСБ данных СУ СК России по Челябинской области в их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).