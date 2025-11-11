Логотип РИА URA.RU
В Миассе возбудили уголовное дело по долгострою в ЖК «Гармония»

11 ноября 2025 в 12:15
Дом должны были сдать еще год назад

Фото: СУ СК по Челябинской области © URA.RU

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании из-за срыва сроков сдачи дома по Макеева, 84 в Миассе. Почти 80 семей остались без жилья, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«Следователем возбуждено уголовное дело по части первой статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в компании, ненадлежащим образом расходовали денежные средства организации при строительстве многоквартирного жилого дома № 84 по улице Макеева в городе Миассе», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Многоквартирный дом застройщик должен был сдать еще в четвертом квартале 2024 года. В этом году срок был перенесен еще на год. Более 80 семей остались без собственного жилья и вынуждены снимать квартиры. Сейчас проводятся необходимые следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. 

