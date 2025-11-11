В челябинском СК появился новый первый заместитель главы, им стал варяг

Алексей Лыжин перебрался из Республики Коми в Челябинскую область Фото: сайт СУ СКР по Республике Коми

Новым первым заместителем главы СУ СКР по Челябинской области назначен полковник юстиции Алексей Лыжин, занимавший аналогичную должность в Республике Коми. Его кандидатуру согласовали в центральном аппарате ведомства.

«Лыжин назначен первым заместителем главы областного следкома. При этом пока региональное ведомство остается без руководителя», — рассказал источник.

По данным URA.RU, к концу рабочей недели Лыжин должен прибыть в Челябинск. Скорее всего, с началом следующей недели он приступит к обязанностям.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Лыжин занял место ушедшего на повышение Ахмеда Асхабова. При этом по слухам, он должен был возглавить челябинский следком.