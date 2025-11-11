В челябинском СК появился новый первый заместитель главы, им стал варяг
Алексей Лыжин перебрался из Республики Коми в Челябинскую область
Фото: сайт СУ СКР по Республике Коми
Новым первым заместителем главы СУ СКР по Челябинской области назначен полковник юстиции Алексей Лыжин, занимавший аналогичную должность в Республике Коми. Его кандидатуру согласовали в центральном аппарате ведомства.
«Лыжин назначен первым заместителем главы областного следкома. При этом пока региональное ведомство остается без руководителя», — рассказал источник.
По данным URA.RU, к концу рабочей недели Лыжин должен прибыть в Челябинск. Скорее всего, с началом следующей недели он приступит к обязанностям.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
Лыжин занял место ушедшего на повышение Ахмеда Асхабова. При этом по слухам, он должен был возглавить челябинский следком.
Место руководителя СКР по Челябинской области стало вакантным после ухода в отставку полковника Алексея Колбасина. Кто займет его место пока неизвестно.
