Таисия Киреева завоевала золото чемпионата мира Фото: Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Коллектив челябинского общества «Динамо» поздравил чемпионку мира по самбо Таисию Кирееву с золотой медалью чемпионата мира в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Развитию спорта уделяется приоритетное внимание, что способствует его популяризации прежде всего среди молодежи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов. Таисия блестяще выступила на чемпионате, продемонстрировала яркие лидерские качества и высочайший класс мастерства, завоевав высшую ступень пьедестала почета», — отметил председатель челябинского общества «Динамо», начальник регионального управления ФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.

11 ноября в аэропорту имени Курчатова коллектив общества «Динамо» встретил чемпионку мира. Киреев 7-9 ноября в Бишкеке (Киргизия) завоевала золотую медаль в весовой категории до 72 кг, одолев соперниц из четырех стран.

Таисия Киреева — российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка мира по самбо, обладательница кубка мира, чемпионка России по самбо, мастер спорта России. Также она серебряный призер летней Универсиады 2013 года в Казани в борьбе на поясах.

Киреева выступает за челябинскую региональную организацию Общества «Динамо», ее тренерами являются Андрей Востриков и Салават Мингазов. После победы на чемпионате мира Киреева готовится к выступлению на Гран-При самбо. Этот турнир состоится 22-24 ноября в Казани.

Ранее Кирееву поздравил губернатор региона Алексей Текслер. Он назвал победу челябинки замечательным подарком области и всей стране.