В Тобольске собака напала на девятилетнего ребенка

50 тысяч рублей заплатит администрация Тобольска укушенному собакой мальчику
11 ноября 2025 в 11:44
Собака напала на мальчика, когда тот отдыхал на качелях

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Власти Тобольска выплатят 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«По иску Тобольского межрайонного прокурора муниципалитет выплатит 50 тыс. рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — пояснили в ведомстве.

Девятилетний мальчик в феврале этого года решил покачаться на качелях после школы. В этот момент его за правую руку укусила бездомная собака. В больнице повреждения зафиксировали медицинские специалисты. 

Межрайонный прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. Он взыскал с администрации города компенсацию морального вреда.  

Это не первый случай нападения бесхозяйных собак на детей в Тюменской области в 2025 году. В марте в Абатском районе собака искусала 15-летнего подростка, который гулял во дворе со своим питомцем. Суд взыскал в пользу пострадавшего 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.

