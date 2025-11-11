В Тобольске собака напала на девятилетнего ребенка

Собака напала на мальчика, когда тот отдыхал на качелях Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Власти Тобольска выплатят 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«По иску Тобольского межрайонного прокурора муниципалитет выплатит 50 тыс. рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — пояснили в ведомстве.

Девятилетний мальчик в феврале этого года решил покачаться на качелях после школы. В этот момент его за правую руку укусила бездомная собака. В больнице повреждения зафиксировали медицинские специалисты.

Межрайонный прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. Он взыскал с администрации города компенсацию морального вреда.