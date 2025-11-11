В Тюмени наказали мужчину, который зарезал барана во дворе многоэтажки
Виновного привлекли к административной ответственности
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени установили личность мужчины, который зарезал барана во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«В Тюмени сотрудники полиции установили личность мужчины, который совершил забой барана во дворе многоквартирного дома. Он привлечен к административной ответственности», — отмечено в сообщении.
Также сейчас правоохранители проверяют, нет ли в данном инциденте факта жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ). После установки полных обстоятельств произошедшего, действиям мужчины будет дана окончательная правовая оценка.
Ранее в telegram-каналах распространялась информация о том, что неизвестные люди в микрорайоне Тюменский-1 зарезали барана. Инцидент произошел вечером 10 октября.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!