Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Тюмени наказали мужчину, который зарезал барана во дворе многоэтажки

Тюменские полицейские нашли мужчину, зарезавшего барана во дворе многоэтажки
11 ноября 2025 в 11:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виновного привлекли к административной ответственности

Виновного привлекли к административной ответственности

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени установили личность мужчины, который зарезал барана во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюмени сотрудники полиции установили личность мужчины, который совершил забой барана во дворе многоквартирного дома. Он привлечен к административной ответственности», — отмечено в сообщении. 

Также сейчас правоохранители проверяют, нет ли в данном инциденте факта жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ). После установки полных обстоятельств произошедшего, действиям мужчины будет дана окончательная правовая оценка. 

Продолжение после рекламы

Ранее в telegram-каналах распространялась информация о том, что неизвестные люди в микрорайоне Тюменский-1 зарезали барана. Инцидент произошел вечером 10 октября.  

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал