В Тюмени наказали мужчину, который зарезал барана во дворе многоэтажки

Виновного привлекли к административной ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени установили личность мужчины, который зарезал барана во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюмени сотрудники полиции установили личность мужчины, который совершил забой барана во дворе многоквартирного дома. Он привлечен к административной ответственности», — отмечено в сообщении.

Также сейчас правоохранители проверяют, нет ли в данном инциденте факта жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ). После установки полных обстоятельств произошедшего, действиям мужчины будет дана окончательная правовая оценка.

