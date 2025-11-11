Тюменцы стали меньше болеть гриппом

Статистика приведена за период с 3 по 9 ноября Фото: Екатерина Сычкова

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 15,9%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За прошедшую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости на 15,9%. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии», — отмечено в сообщении ведомства.