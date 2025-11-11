Тюменские магазины уберут с полок яйца птицефабрики, на которой произошла вспышка птичьего гриппа
Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Птицефабрика «Пышминская» объявила о полной приостановке отгрузки куриного яйца до получения официального заключения о безопасности продукции. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции. Совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг», — отмечено в сообщении.
Партнеры компании, среди которых федеральные и региональные розничные сети, дистрибьюторы, оптовые и розничные торговые партнеры уже оповещены о ситуации. Им порекомендовали временно снять продукцию предприятия с реализации. Процесс изъятия продукции предприятия уже начался.
На данный момент птицефабрика приступила к локализации распространения инфекции среди птиц. На предприятии ввели карантин.
Ранее URA.RU сообщало, что на тюменской птицефабрике «Пышминская» произошла вспышка птичьего гриппа. Предприятие подготовило место для сжигания зараженных куриц. Их уничтожение будет проводиться по ночам. Ключевым акционером организации является тюменский олигарх Владимир Шевчик. Напомним, что ранее подобный инцидент происходил на Боровской птицефабрике в 2021 году.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!