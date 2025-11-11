Тюменские магазины уберут с полок яйца птицефабрики, на которой произошла вспышка птичьего гриппа

Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена Фото: Размик Закарян © URA.RU

Птицефабрика «Пышминская» объявила о полной приостановке отгрузки куриного яйца до получения официального заключения о безопасности продукции. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Отгрузка куриного яйца полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции. Совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг», — отмечено в сообщении.

Партнеры компании, среди которых федеральные и региональные розничные сети, дистрибьюторы, оптовые и розничные торговые партнеры уже оповещены о ситуации. Им порекомендовали временно снять продукцию предприятия с реализации. Процесс изъятия продукции предприятия уже начался.

На данный момент птицефабрика приступила к локализации распространения инфекции среди птиц. На предприятии ввели карантин.