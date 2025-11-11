Логотип РИА URA.RU
В Тюмени спасли сову с переломанными крыльями

11 ноября 2025 в 11:31
Из-за травмы сова больше не сможет улететь на волю

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли сову с переломанными крыльями. Из-за травмы одно крыло пришлось частично ампутировать. Об этом сообщили сотрудники комплекса в своих соцсетях.

«Попала дамочка к нам с переломом обоих крыльев. Как итог — частичная ампутация одного крыла и интромодулярная спица — в другом», — такое сообщение появилось в группе «У Лукоморья. Центр реабилитации животных» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники зоопарка предполагают, что сова могла врезаться в проезжающий автомобиль. За последнее время в центр поступило несколько травмированных птиц, которые вылетали на проезжую часть.

