В Тюмени спасли сову с переломанными крыльями
Из-за травмы сова больше не сможет улететь на волю
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Тюмени в центре реабилитации животных «У Лукоморья» спасли сову с переломанными крыльями. Из-за травмы одно крыло пришлось частично ампутировать. Об этом сообщили сотрудники комплекса в своих соцсетях.
«Попала дамочка к нам с переломом обоих крыльев. Как итог — частичная ампутация одного крыла и интромодулярная спица — в другом», — такое сообщение появилось в группе «У Лукоморья. Центр реабилитации животных» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники зоопарка предполагают, что сова могла врезаться в проезжающий автомобиль. За последнее время в центр поступило несколько травмированных птиц, которые вылетали на проезжую часть.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!