Бизнес, кони, шоппинг-центры: чем известен ключевой акционер закрытой на карантин птицефабрики «Пышминская»

Главным акционером птицефабрики «Пышминская» является тюменский олигарх Шевчик
11 ноября 2025 в 12:23
Большее всего убытки птицефабрики ударят по олигарху Шевчику - у него 47% акций "Пышминской"

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ключевым акционером, которому принадлежит 47% акций закрытой на карантин из-за вспышки птичьего гриппа птицефабрики «Пышминская», является тюменский олигарх Владимир Шевчик. В регионе его знают как одного из крупнейших бизнесменов и ярого любителя конного спорта. Что еще известно о создателе одной из тюменских бизнес-империй — в материале URA.RU.

Биографическая справка

Будущий тюменский олигарх родился 22 апреля 1964 года в Ольховке — это в Туринском районе Свердловской области. Там же закончил школу, а вот за высшим образованием отправился в Тюмень — выбрал транспортный факультет местного индустриального института. 

Из политики в бизнес Владимир Шевчиик ушел (но не окончательно) на рубеже «лихих девяностых»

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сразу же после окончания вуза Шевчик окунулся в политическую деятельность. Первым шагом стали три года в Центральном райкоме и Тюменском обкоме ВЛКСМ, затем — год в кресле депутата Тюменского горсовета народных депутатов. После этого жизнь пошла в другую сторону: Шевчик решил заняться бизнесом, и в 1989 году стал одним из членов совета директоров «Сибинтела». 

Бизнес пошел удачно, и в 1999 году Шевчик на пять лет возглавил региональную торгово-промышленную палату Ямала, а в 2002 году вошел в союз промышленников и предпринимателей России.

Серьезную поддержку бизнесу дал брак с депутатом, а нынче — вице-спикером областной думы Натальей Шевчик. После развода пара продолжает поддерживать спокойные отношения. В настоящий момент бизнесмен снова женат, воспитывает троих детей.

Первая супруга олигарха - нынешний вице-спикер областной думы Наталья Шевчик

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С 2002 года — член союза промышленников и предпринимателей Российской Федерации. Входит в состав попечительских советов Тюменского госуниверситета и Тюменского нефтегазового университета, Благотворительного Фонда развития города Тюмени.

Какой бизнес принадлежит Шевчику

За 36 лет «Сибинтел» из небольшой торговой компании вырос к один из крупнейших и самый стабильный тюменский холдинг. За годы существования в бизнес-империи Шевчика были десятки проектов — это мебельные фабрики, дилерские центры, строительные компании. 

Аквапарк Шевчика открыт для посетителей в любое время года

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В настоящий момент, пожалуй, самым известным активом олигарха в Тюмени является аквапарк «ЛетоЛето», который помимо развлекательных услуг сейчас оказывает и оздоровительные — за счет присоединения майер-курорта «Марциаль». Кроме того, в современном бизнес-созвездии:

  • торговые центры "Гудвин" и "Галерея Вояж";
  • девелоперские компании, в том числе — "Машаров";
  • стрелковый клуб "Стальной азарт";
  • и конечно же птицефабрика "Пышминская" — второй по крупности производитель яиц в регионе, который сейчас переживает вспышку птичьего гриппа.

Чем еще известен Шевчик

За годы работы в Тюмени Шевчик успел себя зарекомендовать не только как бизнесмен. В начале 2000-х Шевчик был признан меценатом в области физкультуры и спорта. Сам он увлекается стрелковыми видами, однако в последнее время Шевчика все чаще замечают за одержимостью лошадьми. Например, благодаря ему в регионе возродили традицию конных пробегов. А еще одним из проектов, над которыми сейчас работает олигарх, является конно-спортивный клуб «Кипрея».

Коневод, балагур, любитель истории Сибири

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Привлекают бизнесмена и кони стальные — в частности, он был замечен в прохождении маршрута Ермака, совершенного вместе с главой Тюмени Афанасьевым на мотоциклах

Еще одной сферой интереса для Шевчика является развитие региональной бизнес-среды. Его компании строят или перестраивают различные бизнес-пространства. В частности, Шевчик создал бизнес-центр «Петр Столыпин» в центре Тюмени, приводит в порядок здание на Ленина под бизнес-пространство «Пушкин». А недавно компания Шевчика перекупила и обещала довести до ума самый известный долгострой Тюмени — башню рядом с «ЦУМом».

Регалии Владимира Шевчика

За свою бизнес-карьеру Шевчик удостоился нескольких регалий и занимал различные важные должности. Самые важные из них:

  • защитил кандидатскую и является кандидатом технических наук;
  • был депутатом областной думы пятого созыва;
  • является вице-президентом областной федерации стрелкового спорта;
  • лауреат премии имени В.И. Муравленко;
  • награжден грамотой Патриарха Московского и всея Руси Алексия II;
  • награжден церковным орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Об успешности бизнес-карьеры олигарха судить позволяют скорее не полученные статусы, звания и награды. За годы существования "Сибинтел", в отличие от многих других крупных дельцов региона, не был замечен в сколько-нибудь крупных бизнес-скандалах и судебных разборках. А это, пожалуй, самое сложное — построить огромную бизнес-империю и сохранить кристальную репутацию.

