В Тюмени решат главную дорожную проблему жителей крупного района

В Тюмени из Ново-Патрушево построят два выезда на объездную. Дороги будут идти по улицам Константина Посьета и Александра Митинского. Такая информация указана в проекте бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.

«Разработка проектной документации по объекту: устройство примыкания к автомобильной дороге „Обход города Тюмени“ от автодороги по улице Константина Посьета. В 2026 году на это планируют потратить 1,7 миллиона рублей. Разработка проекта дороги по улице Александра Митинского обойдется в два миллиона рублей», — указано в документе.