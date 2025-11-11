В Тюмени решат главную дорожную проблему жителей крупного района
Точные сроки строительства дорог не указаны
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени из Ново-Патрушево построят два выезда на объездную. Дороги будут идти по улицам Константина Посьета и Александра Митинского. Такая информация указана в проекте бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.
«Разработка проектной документации по объекту: устройство примыкания к автомобильной дороге „Обход города Тюмени“ от автодороги по улице Константина Посьета. В 2026 году на это планируют потратить 1,7 миллиона рублей. Разработка проекта дороги по улице Александра Митинского обойдется в два миллиона рублей», — указано в документе.
Ранее горожане неоднократно жаловались на нехватку выездов из микрорайона. Сейчас из Ново-Патрушева есть только две дороги, одну из них в прошлом году жители дома на Шарова перекрывали забором.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!