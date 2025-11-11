Сотрудники предприятия не выгоняют животных Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на местном мусоросортировочном заводе поселились необычные зверьки: две ласки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«На Тюменском мусоросортировочном поселились две ласки. Эти маленькие, но очень активные хищники привлекли внимание работников», — отмечено в сообщении.

Небольшие хищные млекопитающие нашли себе новый дом под крыльцом административного здания завода. Сейчас за ласками наблюдают работники предприятия. Они не пытаются прогнать или поймать их.

