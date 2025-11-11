Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Две ласки поселились на мусоросортировочном заводе в Тюмени. Видео

11 ноября 2025 в 11:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники предприятия не выгоняют животных

Сотрудники предприятия не выгоняют животных

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на местном мусоросортировочном заводе поселились необычные зверьки: две ласки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. 

«На Тюменском мусоросортировочном поселились две ласки. Эти маленькие, но очень активные хищники привлекли внимание работников», — отмечено в сообщении.

Небольшие хищные млекопитающие нашли себе новый дом под крыльцом административного здания завода. Сейчас за ласками наблюдают работники предприятия. Они не пытаются прогнать или поймать их. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские ветеринары спасают кота, который получил серьезные травмы от взрыва петарды. У него диагностировали разрывы и некроз тканей. 



 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал