Новую дорогу под Тюменью построит частный инвестор
Сроки строительства на данный момент неизвестны
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Мини-дублер трассы, ведущей из Екатеринбурга, на Московском тракте построит частное лицо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.
«Эта дорога не муниципальный проект, это инициатива частного лица, который планирует строительство данного участка за свой счет. В настоящее время данному лицу оказана государственная услуга по выдаче решения о подготовке документации планировки территории под указанный объект», — пояснили агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что протяженность нового объекта составит 575 метров. Трасса будет проходить от поселка Московский. Сроки реализации проекта на данный момент не обозначены.
