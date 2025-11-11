Новую дорогу под Тюменью построит частный инвестор

Сроки строительства на данный момент неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мини-дублер трассы, ведущей из Екатеринбурга, на Московском тракте построит частное лицо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«Эта дорога не муниципальный проект, это инициатива частного лица, который планирует строительство данного участка за свой счет. В настоящее время данному лицу оказана государственная услуга по выдаче решения о подготовке документации планировки территории под указанный объект», — пояснили агентству в ведомстве.