Стая бродячих собак набросилась на школьницу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девочку, которая шла в школу. Чудом ребенка удалось отбить силами случайного прохожего, рассказала мать несовершеннолетней.

«Мой несовершеннолетний ребенок направлялся в школу, а так как единственный пешеходный переход находится за домом 31 по улице Высокогорская, естественно, она пошла мимо этого дома. Неожиданно на нее из второго подъезда выскочила стая собак и накинулись», — передает слова собеседницы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Это случилось утром 7 ноября.

Проходивший мимо мужчина по крикам девочки прибежал на помощь и отбил ее у собак. Ребенка отвезли к врачу и поставили укол от бешенства, следом мать написала заявление в полицию.

По ее словам, жильцы второго подъезда дома на Высокогорской, 31 пригрели бездомных зверей и устроили им лежанку. «Эти собаки продолжают нападать на детей», — утверждает мать пострадавшей.