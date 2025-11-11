Мэрия Екатеринбурга ищет, кто построит ледовый городок после провального аукциона

Ледовый городок хотят построить до 30 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга объявила новый конкурс на строительство ледового городка после провального аукциона, на который заявились два участника, но их не одобрили. Условия сделки остались прежними. Это следует из данных на сайте госзакупок.

Стоимость контракта не поменялась — 26,18 миллиона рублей. Подрядчики смогут подать заявки на участие до 17 ноября. Итоги конкурса подведут на следующий день. При этом завершить работы мэрия планирует все также до 30 декабря.

Ледовый городок появится в Историческом сквере, он будет в стиле «Свердловского рок-клуба». Площадку оборудуют главной городской елкой, ледяными фигурами, горками, лабиринтами и другими украшениями.

