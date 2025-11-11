Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В иномарке обнаружили мертвой екатеринбурженку

11 ноября 2025 в 12:39
У женщины было заболевание

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле онкологического центра в Екатеринбурге в Ford Mondeo обнаружили мертвой женщину. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Скорую помощь вызвал ее зять. Он сказал, что женщине резко стало плохо, она скончалась», — сказал собеседник агентства.

Предварительно, у женщины было заболевание. Смерть не носит криминальный характер. Ответ от свердловского СУ СКР ожидается.

