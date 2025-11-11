В иномарке обнаружили мертвой екатеринбурженку

У женщины было заболевание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле онкологического центра в Екатеринбурге в Ford Mondeo обнаружили мертвой женщину. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Скорую помощь вызвал ее зять. Он сказал, что женщине резко стало плохо, она скончалась», — сказал собеседник агентства.