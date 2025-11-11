В иномарке обнаружили мертвой екатеринбурженку
11 ноября 2025 в 12:39
У женщины было заболевание
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возле онкологического центра в Екатеринбурге в Ford Mondeo обнаружили мертвой женщину. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Скорую помощь вызвал ее зять. Он сказал, что женщине резко стало плохо, она скончалась», — сказал собеседник агентства.
Предварительно, у женщины было заболевание. Смерть не носит криминальный характер. Ответ от свердловского СУ СКР ожидается.
Подписаться
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал