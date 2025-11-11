Гигантскую свалку обнаружили в Тюменской области

В случае установления виновных их обяжут устранить нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Боровском лесничестве обнаружили гигантскую свалку. Ее размер составляет пять гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

«В ходе обследований выявлены многочисленные свалки на территории просек и охранных зон ЛЭП. Мусор обнаружили как на землях лесного фонда, так и на прилегающих к ним территориях», — отмечено в сообщении.

Общая площадь захламленных участков превышает пять гектаров. Объем мусора — более 1,5 тысячи кубометров. Нарушения выявлены в сентябре — октябре 2025 года после обращений местных жителей.

В случае установления виновных лиц им могут быть назначены штрафы. Также их обяжут очистить территорию от отходов и возместить ущерб, который они нанесли лесу.