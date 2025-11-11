Логотип РИА URA.RU
Гигантскую свалку обнаружили в Тюменской области

Свалку в пять гектаров обнаружили в тюменском лесничестве
11 ноября 2025 в 13:47
В случае установления виновных их обяжут устранить нарушения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Боровском лесничестве обнаружили гигантскую свалку. Ее размер составляет пять гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области. 

«В ходе обследований выявлены многочисленные свалки на территории просек и охранных зон ЛЭП. Мусор обнаружили как на землях лесного фонда, так и на прилегающих к ним территориях», — отмечено в сообщении.

Общая площадь захламленных участков превышает пять гектаров. Объем мусора — более 1,5 тысячи кубометров. Нарушения выявлены в сентябре — октябре 2025 года после обращений местных жителей.

В случае установления виновных лиц им могут быть назначены штрафы. Также их обяжут очистить территорию от отходов и возместить ущерб, который они нанесли лесу. 

Ранее в регионе уже фиксировались случаи незаконного складирования различных отходов — от биологических до автомобильных деталей. Например, недалеко от озера Лебяжье была обнаружена свалка площадью около 70 квадратных метров.

