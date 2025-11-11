«Я думал, это наркоманы»: до Тюмени дошел новый тренд — Hobby Dogging. Видео
Юная тюменка каждое утро выгуливает невидимого щенка
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
До Тюмени докатился очередной тренд на выгул невидимых питомцев — Hobby Dogging. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил тюменец Иван Чернов, которому удалось снять на видео подростка с воображаемой собакой.
«Каждое утро я выхожу на балкон и вижу одну и ту же картину — подростки выгуливают своих невидимых питомцев. Впервые я подумал, что это неадекваты какие-то или наркоманы, но нет, этот странный тренд докатился и до нашего города!» — рассказал житель Тюмени.
По словам Чернова, молодые люди не просто ходят, но и активно имитируют взаимодействие с несуществующими животными — останавливаются, чтобы погладить, убирают за ними и дают громкие команды. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появилось движение квадробика. Подростки ползают на четвереньках в масках животных.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!