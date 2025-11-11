Логотип РИА URA.RU
«Я думал, это наркоманы»: до Тюмени дошел новый тренд — Hobby Dogging. Видео

Тюменец снял на видео хоббидогинг, где девочка гуляет с воображаемым питомцем
11 ноября 2025 в 13:06
Юная тюменка каждое утро выгуливает невидимого щенка

Юная тюменка каждое утро выгуливает невидимого щенка

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До Тюмени докатился очередной тренд на выгул невидимых питомцев — Hobby Dogging. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил тюменец Иван Чернов, которому удалось снять на видео подростка с воображаемой собакой.

«Каждое утро я выхожу на балкон и вижу одну и ту же картину — подростки выгуливают своих невидимых питомцев. Впервые я подумал, что это неадекваты какие-то или наркоманы, но нет, этот странный тренд докатился и до нашего города!» — рассказал житель Тюмени.

По словам Чернова, молодые люди не просто ходят, но и активно имитируют взаимодействие с несуществующими животными — останавливаются, чтобы погладить, убирают за ними и дают громкие команды. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появилось движение квадробика. Подростки ползают на четвереньках в масках животных.

